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Эрдоган планирует переговоры с Путиным из-за ситуации в Афганистане

Михаил Алимов

Политика
Эрдоган планирует переговоры с Путиным из-за ситуации в Афганистане
Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. Кроме того, он намерен встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по тому же вопросу.

— Я планирую переговоры (по ситуации в Афганистане – прим. «ВМ») с Меркель до выходных, а на выходных планирую переговоры с Путиным, — рассказал президент Турции в интервью местным телеканалам.

По его словам, государство продолжает обсуждать тему охраны аэропорта в Кабуле турецкими военнослужащими и уже эвакуировало из Афганистана 552 своих гражданина, передает РИА Новости.

До этого Эрдоган заявил, что страна готова сотрудничать с радикальным движением «Талибан»*.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

Позже МИД ОАЭ подтвердил информацию о том, что Гани находится в стране. Экс-президента и его семью приняли из гуманитарных соображений.

В этот же день в СМИ сообщили о госпитализации Гани в одну из больниц в Абу-Даби.

Экс-президент также рассказал о причинах своего отъезда из Афганистана.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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