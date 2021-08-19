Захарова: Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет

Фото: МИД РФ

Речи об эвакуации российского посольства из Кабула в настоящее время не идет. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

— Хотела бы подчеркнуть, что речи об эвакуации персонала посольства или находящихся в Афганистане российских граждан не идет, — цитирует Захарову РИА Новости.

До этого посольство Российской Федерации в Кабуле — столице Афганистана — призвало россиян сообщить о своем желании покинуть территорию страны до 22 августа.

С целью вывоза граждан из страны Москва организует несколько чартерных рейсов.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.