Украина опровергла информацию о захвате своего самолета в Кабуле

Фото: facebook.com / Міністерство закордонних справ України

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг информацию о захвате украинского самолета в Афганистане, отметив, что все воздушные суда благополучно вернулись домой.

— Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о захваченном самолете, которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности, — приводит слова дипломата агентство «РБК-Украина».

Он отметил, что все самолеты, привлеченные для эвакуации украинских граждан из Афганистана, благополучно вернулись. В настоящее время было совершено три рейса, которые доставили 256 человек.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что прибывший в Кабул для эвакуации граждан Украины самолет «фактически захватили» неизвестные вооруженные люди и угнали его в Иран.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа, представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа, является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.