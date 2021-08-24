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СМИ: «угнанный» украинский самолет в Кабуле продали бизнесменам

Вячеслав Колосков

В мире
СМИ: «угнанный» украинский самолет в Кабуле продали бизнесменам
Фото: Pexels

Украинский самолет, который якобы захватили в столице Афганистана, на самом деле продали бизнесменам. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на источник в авиационных кругах.

По данным инсайдера, на борту воздушного борта находились «богатые шииты-хазарейцы», которые заплатили за полет в Иран валютой и драгоценностями. Помимо этого, сообщается, что часть афганцев, пытающихся покинуть захваченное талибами* государство, вывозят из Кабула на украинских самолетах за большие суммы денег, пишет ФАН.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что прибывший в Кабул для эвакуации граждан Украины самолет «фактически захватили» неизвестные вооруженные люди и угнали его в Иран.

Позже официальный представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг информацию о захвате украинского самолета в Афганистане, отметив, что все воздушные суда благополучно вернулись домой.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа, представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа, является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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