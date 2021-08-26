Самолеты с эвакуированными из Афганистана россиянами сели в Подмосковье

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Военно-транспортные самолеты Минобороны РФ Ил-62 и Ил-76, эвакуировавшие россиян из Кабула, приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский.

Всего прибыли около ста человек. Они ожидают пограничного контроля.

По словам одного из прилетевших, мужчина застрял в Афганистане на пять месяцев. Он приехал в гости к родственникам и остался там из-за сложившейся ситуации.

— Холодно... Еще есть ощущение безопасности, — поделился он первыми впечатлениями от возвращения с журналистами.

Всего из Афганистана российские самолеты эвакуировали более 500 человек. До этого были произведены посадки в Киргизии и Таджикистане. Граждане этих стран вернулись на родину с помощью отечественных военных, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что четыре самолета Минобороны с гражданами РФ и других стран вылетели из Кабула. Вместе с россиянами эвакуировали граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, так как данные страны являются членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Недавно представитель катарского политического офиса организации Мохаммад Наим заявил, что радикальное движение «Талибан»* имеет хорошие отношения с Китаем и Россией. По его словам, талибы* стремятся укреплять отношения с ближайшими странами, а Россия как раз одна из них.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.