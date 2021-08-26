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Генсек НАТО заявил об угрозе террористического акта в аэропорту Кабула

Михаил Алимов

Политика
Генсек НАТО заявил об угрозе террористического акта в аэропорту Кабула
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

Угроза террористического акта в аэропорту Кабула с каждым днем становится все реальнее. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Financial Times.

— С одной стороны, мы бы хотели иметь как можно больше времени, чтобы вывезти как можно больше человек. Однако... если мы останемся после 31 августа, особенно если талибы* не дадут нам хотя бы некое подобие молчаливого согласия, растет угроза атак, — сообщил он.

По словам Столтенберга, в Афганистане идет одна из крупнейших операций по эвакуации в истории. Он отметил, что после завершения военного процесса НАТО продолжит эвакуацию коммерческими рейсами и будет требовать от талибов* открытия наземных путей. Сложнее всего при эвакуации людей из Кабула доставлять их в аэропорт, потому что радикальное движение «Талибан»* контролирует всю территорию вокруг, отмечает генсек НАТО.

До этого он сообщил, что НАТО не рассчитывало, что политическая система Афганистана обрушится столь стремительно.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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