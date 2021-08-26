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Стали известны соперники «Зенита» в Лиге чемпионов

Полина Долганова

Спорт
Стали известны соперники «Зенита» в Лиге чемпионов
Фото: Telegram / ФК Зенит

Петербургский футбольный клуб «Зенит» встретится с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальме» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Об этом стало известно в результате жеребьевки, которая состоялась в турецком Стамбуле.

Все вышеупомянутые команды вошли в группу Н.

Матчи группового этапа ЛЧ состоятся с 14 сентября по 8 декабря. Финальная встреча чемпионата запланирована на 28 мая, она пройдет в Санкт-Петербурге.

До этого самарские «Крылья Советов» в меньшинстве обыграли своих соперников из «Уфы» в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Уфе и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В настоящее время «Крылья Советов» имеют в своем активе семь очков и располагаются на девятой строчке в таблице РПЛ. «Уфа» с пятью очками занимает 12-е место.

В следующем туре «Крылья» поедут в гости к московскому «Локомотиву», «Уфа» отправится в Сочи для встречи с одноименным клубом.

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