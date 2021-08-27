Число жертв взрывов в аэропорту Кабула выросло до 170 человек

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Число погибших в результате взрывов в аэропорту Кабула увеличилось до 170 человек. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает телеканал CBS со ссылкой на афганский минздрав.

По данным телеканала, в результате терактов пострадали около 200 человек. При этом среди них были 18 пострадавших американских военных, сообщает телеканал.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил о первом взрыве у аэропорта в Кабуле в четверг, 26 августа. Как отмечала газета Wall Street Journal, первый взрыв прогремел у отеля Baron, который расположен напротив аэропорта. Британская газета Independent также сообщала, что отель стали использовать как место сбора для граждан из Великобритании, которые хотят покинуть Афганистан.

Министерство обороны Турции позже сообщило о втором взрыве у аэропорта в афганской столице. О происшествии также предупредил посол Франции в Афганистане Давид Мартинон.

Ответственность за первые два происшествия на себя взяли представители ИГИЛ**. Согласно данным МИД РФ, граждан России не было среди тех, кто находился в аэропорту Кабула на момент взрывов.

Спустя пару часов после первых двух взрывов турецкий телеканал TRT сообщил о третьем теракте в Афганистане. Позднее появилась информация еще о нескольких взрывах.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

**«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.