Франция и Великобритания хотят создать зону безопасности в Кабуле

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Париж и Лондон собираются представить на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН проект резолюции, направленной на появление в Кабуле зоны безопасности, подконтрольной ООН. Об этом в воскресенье, 28 августа, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

— Наш проект резолюции подразумевает определение [границ] контролируемой ООН безопасной зоны в Кабуле, которая позволит продолжать гуманитарные операции. Это обеспечит ООН основу для срочных действий и прежде всего позволит каждому выполнить свои обязательства, а международному сообществу — сохранить давление на «Талибан»*, — рассказал он газете Le Journal du Dimanche.

В данной зоне смогут укрыться афганцы, не сумевшие покинуть территорию государства за отведенный талибами* срок. Макрон рассказал, что в стране осталось несколько тысяч афганцев, которым нужна поддержка. К ним относятся судьи, представители интеллигенции, артисты, женщины, которым нужно «помочь избежать репрессий».

Также французский лидер ответил на критику от других политиков в свой адрес из-за его высказывания о нелегальных мигрантах. Он упоминал, что необходимо «защитить Францию» от их большого наплыва. Президент отметил, что его слова неправильно поняли. Необходимо помочь тем, кому угрожает опасность от талибов*.

— Нужно вновь осуществить координацию между европейскими странами, чтобы не сложилась такая ситуация, когда афганцы <...> путешествовали бы по всей Европе в поисках страны, которая предложит им лучшие условия, — передает его слова ТАСС.

До этого сообщалось, что Путин и Макрон обсудили ситуации в Афганистане, Карабахе и конфликт на Украине.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.