Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что не будет разглашать подробности своих отношений с президентом России Владимиром Путиным. Однако отметил, что у него с главнокомандующими есть взаимопонимание. Об этом Шойгу рассказал в интервью, которое транслировалось в эфире телеканала «Россия 1».

— Действительно, взаимопонимание есть, но я не думаю, что мы, я не считаю возможным такими вещами делиться — о своих отношениях с верховным главнокомандующим, — сказал министр.

Кроме того, Шойгу подчеркнул, что знает президента уже много лет. Но, несмотря на это он все же испытывал некоторое волнение, когда Путин предложил ему возглавить избирательный список «Единой России», сообщает «Царьград».

До этого Сергей Шойгу заявил, что из-за оставленного США вооружения радикальное движение «Талибан»* теперь вооружено лучше, чем украинская армия.

Также он заявил, что наркотики и оружие в Афганистане представляют большую опасность. Особенно стоит беспокоиться насчет высокоточного оружия, среди которого противотанковые управляемые ракеты и переносные зенитные ракетные комплексы.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.