Шойгу заявил, что теперь талибы* вооружены лучше, чем украинская армия

Фото: Минобороны РФ

Из-за оставленного США вооружения радикальное движение «Талибан»* теперь вооружено лучше, чем украинская армия. Об этом в субботу, 28 августа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

— Если <…> говорят, что на Украину поставлены из Соединенных Штатов «джавелины», я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а просто перешло в руки, — рассказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

При этом Шойгу отметил, что при пересчете на тысячу человек, можно говорить, что талибы* вооружены лучше. Такую мысль министр высказал в ответ на вопрос ведущего Владимира Соловьева.

Также он заявил, что наркотики и оружие в Афганистане представляют большую опасность. Особенно стоит беспокоиться насчет высокоточного оружия, среди которого противотанковые управляемые ракеты и переносные зенитные ракетные комплексы.

До этого Шойгу рассказал о «первой реальной угрозе» РФ от талибов*. Они захватили целый арсенал вооружения. Теперь у них есть авиация, бронетехника и большое количество стрелкового оружия, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.