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В МИД РФ заявили о необходимости налаживать отношения с новыми властями Афганистана

Анастасия Волоснова

Политика
В МИД РФ заявили о необходимости налаживать отношения с новыми властями Афганистана
Фото: МИД РФ

Москве нужно активно налаживать отношения с новыми властями Афганистана, заявили в МИД РФ. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго Департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».

— Нам придется налаживать отношения с новой властью в Афганистане. Откровенно говоря, мы этим занимались последние восемь лет и в силу этого относительно комфортно встретили эти перемены в Афганистане, — отметил Кабулов.

По его словам, Россия озабочена тем, как будет развиваться ситуация с безопасностью и правами человека в Афганистане. Но при этом навязывать новым властям ничего не следует, считает Кабулов.

Он добавил, что Москва будет участвовать в экономических проектах по восстановлению Афганистана. Так, российская сторона уже сейчас готова приступить к «социально-экономической реабилитации постконфликтного Афганистана». Кабулов уточнил, что заниматься восстановлением Афганистана также придется Западу, так как это «дело чести и совести».

— Да, придется всем состоятельным странам мира собираться и вместе с представителями новых властей Афганистана обсуждать вопросы восстановления экономики и социальной сферы. В первую очередь это, конечно, касается тех стран, которые стояли там армиями в течение 20 лет и натворили то, что мы с вами видим, — отметил политик.

Кабулов также выразил надежду на то, что оставленное американцами оружие не будет использоваться в гражданской войне, которая может начаться в Афганистане, пишет РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около трех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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