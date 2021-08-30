«Нужно добить»: востоковед не исключил повторения 11 сентября

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Противники США могут воспользоваться провалом страны в Афганистане и попытаться «добить» Америку террористическими актами, подобными атаке 11 сентября 2001 года. Риски этого значительно повысились. При этом уровень антитеррористической защищенности Соединенных Штатов — под вопросом. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал востоковед, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм ранее заявил, что вероятность новых террористических атак в США «просто взлетела до небес» из-за вывода американских войск из Афганистана. По его словам, уходом из региона Соединенные Штаты вступают в новый «смертельный этап» в истории.

— Я не считаю, что это может произойти со дня на день, — поделился мнением Мендкович. — Во всяком случае, у меня нет данных для подобного рода утверждений. Но вывод американских войск из Афганистана действительно показал, что США менее сильная в военном и политическом плане держава, чем многие думали. Ее армия, ее военные программы, ее программа государственного строительства в Афганистане оказались абсолютно неэффективными и провальными. Это может спровоцировать активизацию всех противников США, которые воспримут случившееся как сигнал к тому, что США нужно пытаться добить. Это может так естественно спровоцировать и террористические группировки.

Вероятность подобного рода выступлений противников США повысилась, отметил востоковед. По его словам, Америка долгое время повышала свою антитеррористическую защищенность. Однако проблема в том, что американцы также 20 лет повышали уровень боеготовности армии Афганистана и совершенствовали государство.

— Потратили на эти цели более двух триллионов долларов, результаты мы видим. Возможно, антитеррористические меры США оказались точно таким же распилом государственных средств, — заключил собеседник «ВМ».

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около трех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.