«Одни потери»: Путин заявил, что миссия США в Афганистане привела к нулевому результату

Фото: Администрация президента РФ

Двадцатилетняя миссия США в Афганистане привела к нулевому или даже к отрицательному результату. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» в пятницу, 1 сентября.

Он напомнил, что в течение 20 лет Вашингтон внедрял свои стандарты организации общества в Афганистане, пытаясь «цивилизовывать людей».

— Результат — одни трагедии, одни потери — и для тех, кто это делал и тем более — для тех людей, которые живут в Афганистане. Результат нулевой, если не сказать, что в минус, — приводит РИА Новости словам Путина.

До этого Владимир Путин заявил о необходимости не допустить инфильтрации из Афганистана радикального исламизма на территорию стран, входящих в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также избежать вербовки граждан в ряды боевиков.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.