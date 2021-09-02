«А начиналось с ноготочков»: Егор Крид выложил фото в провокационном образе

Фото: instagram/egorkreed

Российский рэпер Егор Крид опубликовал в своем Instagram новое фото, поздравив всех учащихся с Днем знаний. Однако фолловеры не оценили провокационный образ певца.

На снимке артист предстал в традиционной шотландской юбке — килте, в зеленом пиджаке и массивных ботинках. При публикации фотографии Крид использовал ретрофильтр.

Фото: instagram/egorkreed

Подписчики оставили много негативных и осуждающих комментариев под публикацией: «Ужас, никогда не думала, что мой любимый кумир превратится в непонятно кого»; «Я из Пензы, мне стало просто стыдно за него»; «А начиналось с ноготочков, а сейчас уже и юбка», передает Федеральное агентство новостей.

В начале июня блогер и певец Даня Милохин появился на вручении премии «Муз ТВ» в наряде, который был сшит из половины ярко-розового женского платья и половины мужского костюма черного цвета. Образ вызвал противоречивую реакцию поклонников исполнителя.

Ранее Егор Крид ввязался в конфликт с бывшей возлюбленной Валей Карнавал из-за обвинений с ее стороны в том, что он якобы хочет набрать популярность благодаря их расставанию.