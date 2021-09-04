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Водитель иномарки сбил насмерть пешехода на юге Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Водитель иномарки сбил насмерть пешехода на юге Москвы
Фото: mos.ru/Максим Денисов
Россия, Москва, улица Кирпичные Выемки, 12 Карта всех событий

На юге столицы в районе Чертаново Южное водитель автомобиля Hyundai Solaris насмерть сбил человека. Об этом в субботу, 4 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», ДТП случилось на улице Кирпичные выемки, возле дома № 12.

В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.

3 сентября грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте около Третьего транспортного кольца в Москве. Инцидент произошел с бетономешалкой. Позже стало известно, что водитель грузовика в тяжелом состоянии.

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