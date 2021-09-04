Глава «Нафтогаза» заявил, что «Северному потоку — 2» не разрешат работать

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Газопроводу «Северный поток — 2» не разрешат работать в коммерческом режиме. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

— Технически-то проект будет достроен в ближайшие недели. Но это не означает, что ему разрешат работать в коммерческом режиме. То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти, но в коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это еще должно быть подтверждено Еврокомиссией, — сказал он в пятницу, 3 сентября, в эфире канала «Украина 24».

Глава «Нафтогаза» отметил, что для сертификации оператор «Северного потока — 2» должен «доказать полное соответствие европейскому праву», а это невозможно.

Витренко добавил, что в ближайшее время пройдут встречи на уровне европейских компаний, на которых будут обсуждать вопрос о том, как они будут бронировать мощности для транзита газа через Украину, передает РИА Новости.

Глава «Нафтогаза» высказался о санкциях против Газпрома. Лучшей поддержкой для украинской энергетической безопасности станет заключение контрактов с западными компаниями. Санкции в отношении российского Газпрома необходимо ввести, если он использует блокировку поставок газа из других стран.

До этого США и Украина назвали «Северный поток — 2» угрозой энергетической безопасности Европы. Отмечается, что Россия не должна использовать его как энергетическое оружие и будут предприниматься меры, чтобы этого не допустить. Кроме того, должен сохраниться транзит газа и через Украину. Вашингтон пообещал нарастить его количество из диверсифицированных источников.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

2 сентября председатель правления российского энергетического холдинга «Газпром» Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне — то есть они начнутся до конца 2021 года.