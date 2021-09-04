Туры из Москвы на Камчатку в следующем году будут стоить от 35 тысяч рублей

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Туры из Москвы на Камчатку будут стоить от 35 тысяч рублей, причем эта цена будет включать проживание и экскурсионную программу. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

— Мы сейчас нацелились на чартерные программы с крупным оператором, я надеюсь, что в следующем году мы ее запустим, там цена будет начинаться с 35 тысяч рублей, включающая перелет Москва — Петропавловск, проживание в гостинице недельное и базовая туристическая программа… Там будет 35, 50, 80 тысяч — в зависимости от интенсивности, но в любом случае это доступный туризм, — рассказал Солодов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он отметил, что в настоящее время прорабатываются детали, и уже осенью будут объявлены точные параметры туров.

Весной вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с участием главы государства Владимира Путина заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке «нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут все». В ответ на это президент привел в пример другие страны, где «все организовано должным образом».

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В этом году он посвящен новым возможностям Дальнего Востока в меняющемся мире, пишет РИА Новости.

2 сентября сообщили, что Ростуризм планирует до конца текущего года запустить зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств.