Мать одной из убитых школьниц в Кузбассе не заметила пропажи дочери

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Мать одной из школьниц, которых убили в Кемеровской области, не заметила ее отсутствия ночью дома. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник во вторник, 7 сентября.

— Заявление о пропаже ребенка подали только родители второй девочки, она росла в благополучной семье. Ее одноклассницу воспитывала многодетная мама, которая бросила детей и жила за счет кредитов и материнского капитала, — говорится в сообщении.

Ее лишь удается раз в год заставить через суд оплатить долги за коммунальные услуги. При этом в социальных сетях женщина публикует фотографии детей и читает блоги о ведении домашнего хозяйства, отмечается на сайте агентства.

6 сентября две десятилетние девочки пропали без вести в городе Киселевске Кемеровской области. По данным регионального МВД, школьницы ушли из дома около 08:00.

Последний раз их видели в магазине с неизвестным мужчиной, который купил им сладости. Продавцы магазина утверждают, что школьницы называли мужчину дядей Витей.

7 сентября СМИ сообщили, что тела двух пропавших девочек нашли. Подозреваемый в преступлении Виктор Пестерников был задержан.

Он признался, что изнасиловал и убил девочек. По предварительной информации, именно с ним девочек видели в магазине и на улице рядом с парковкой.

По данным СМИ, Пестерников вышел из тюрьмы два года назад. Он отбывал наказание по статье «Насильственные действия сексуального характера».

СК возбудил уголовное дело по факту халатности органов профилактики, которые осуществляли надзор за Пестерниковым. Он должен был находиться под административным надзором с соблюдением определенных ограничений вплоть до апреля 2027 года.