Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лукашенко обсудит на встрече с Путиным ситуацию в Афганистане

Анастасия Волоснова

Политика
Лукашенко обсудит на встрече с Путиным ситуацию в Афганистане
Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудит во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане. С соответствующим заявлением белорусский лидер выступил в среду, 8 сентября.

При этом 8 сентября пройдет встреча Лукашенко с председателем комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым. По словам Лукашенко, эти переговоры позволят подготовить темы для диалога с Путиным.

— Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, влияние афганского фактора на Центральную Азию, Россию. Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся, — отметил Лукашенко, которого цитирует РИА Новости.

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 9 сентября в Москве. В ходе переговоров они подпишут все дорожные карты интеграции.

В ходе встречи президенты обсудят союзные программы и другие актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Дата встречи была согласована во время телефонного разговора, который провели лидеры утром 30 августа.

Во время телефонных переговоров стороны обсудили вопросы двусторонней повестки и дальнейших встреч, сообщила пресс-служба Кремля. Президенты обсуждали вопросы экономического и военного сотрудничества. Кроме того, Путин поздравил Лукашенко с днем рождения.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

Читайте также:
переговорыВладимир ПутинПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Все мнения
О проекте