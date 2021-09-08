Лукашенко обсудит на встрече с Путиным ситуацию в Афганистане

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудит во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане. С соответствующим заявлением белорусский лидер выступил в среду, 8 сентября.

При этом 8 сентября пройдет встреча Лукашенко с председателем комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым. По словам Лукашенко, эти переговоры позволят подготовить темы для диалога с Путиным.

— Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, влияние афганского фактора на Центральную Азию, Россию. Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся, — отметил Лукашенко, которого цитирует РИА Новости.

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 9 сентября в Москве. В ходе переговоров они подпишут все дорожные карты интеграции.

В ходе встречи президенты обсудят союзные программы и другие актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Дата встречи была согласована во время телефонного разговора, который провели лидеры утром 30 августа.

Во время телефонных переговоров стороны обсудили вопросы двусторонней повестки и дальнейших встреч, сообщила пресс-служба Кремля. Президенты обсуждали вопросы экономического и военного сотрудничества. Кроме того, Путин поздравил Лукашенко с днем рождения.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.