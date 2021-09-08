Красный Крест призвал мировое сообщество помочь афганцам

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Грибоедовский ЗАГС
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ЭКО
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Президент международного комитета Красного Креста Петер Маурер призвал мировое сообщество помочь жителям Афганистана.
По его словам, почти 90 процентов населения страны живут менее чем на два доллара в день. Также почти десяти миллионам афганцев нечего есть, приводит слова Маурера телеканал ОТР.
8 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что Россия, вероятнее всего, будет представлена на инаугурации нового правительства Афганистана на уровне послов.
7 сентября сообщалось, что мулла Мохаммад Хасан Ахунд станет новым премьер-министром Афганистана. Решение о его назначении принял духовный лидер «Талибана»* мулла Хибатулла Ахундзада.
Ситуация в Афганистане
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.
16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.
31 августа Пентагон сообщил о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.
7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство.
*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО