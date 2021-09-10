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Депутат предложила изменить отопительные нормы после взрыва газа в Ногинске

Анастасия Волоснова

Общество
Депутат предложила изменить отопительные нормы после взрыва газа в Ногинске
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуме предложили включать отопление при предельной среднесуточной температуре плюс десять градусов, а не плюс восемь. С соответствующей инициативой депутат Госдумы Елена Вторыгина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину после взрыва газа в Ногинске.

По предложенной норме, температура в десять градусов тепла должна держаться три дня, а не пять. Данное предложение было оформлено «во избежание повторения трагедии, произошедшей в Ногинске», цитирует РИА Новости сообщение Вторыгиной.

Взрыв газа в Ногинске произошел утром 8 сентября в жилом доме на улице 28 Июня. В результате этого частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже.

В результате инцидента погибли семь человек, в том числе девочка-подросток. Еще 15 человек пострадали, среди них двое детей. Шесть человек госпитализировали. Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы.

СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших при взрыве выплатят по миллиону рублей. Пострадавшим жителям выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.

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