Движение затруднено на участке МКАД после столкновения нескольких автомобилей

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Россия, Москва, МКАД, 38-й километр Карта всех событий

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на 38-м километре МКАД. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 12 сентября.

— На внешней стороне 38-го километра МКАД (перед пересечением с улицей Павла Фитина) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, — говорится в сообщении.

Для водителей свободны четыре полосы, при этом одна занята в сторону пересечения с улицей Павла Фитина. Автомобилистам по возможности стоит объезжать этот участок из-за затруднения движения, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

12 сентября сообщалось, что мотоцикл и частный автобус столкнулись на севере Москвы. Инцидент произошел на улице Сущевский Вал, в районе дома 71. На месте инцидента работают оперативные службы.