Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение затруднено на участке МКАД после столкновения нескольких автомобилей

Иван Юминов

Происшествия
Движение затруднено на участке МКАД после столкновения нескольких автомобилей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 38-й километр Карта всех событий

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на 38-м километре МКАД. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 12 сентября.

— На внешней стороне 38-го километра МКАД (перед пересечением с улицей Павла Фитина) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, — говорится в сообщении.

Для водителей свободны четыре полосы, при этом одна занята в сторону пересечения с улицей Павла Фитина. Автомобилистам по возможности стоит объезжать этот участок из-за затруднения движения, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

12 сентября сообщалось, что мотоцикл и частный автобус столкнулись на севере Москвы. Инцидент произошел на улице Сущевский Вал, в районе дома 71. На месте инцидента работают оперативные службы.

Читайте также:
ДТПстолкновение автомобилейМКАД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте