Завершены работы по освобождению людей из самолета в Иркутской области

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Работы по освобождению людей из упавшего самолета L-410 в Иркутской области завершились, четыре человека погибли, 12 пострадали. Об этом сообщается в воскресенье, 12 сентября, на сайте регионального МЧС РФ.

— Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна, — сказано в сообщении.

На месте происшествия задействовано более 70 человек и 20 единиц техники.

Пассажирский самолет L-410, который направлялся из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге, в нескольких километрах от пункта назначения. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. В результате инцидента погибли четыре человека. Пострадали, по последним данным, пять человек. Их направят в больницу в Казачинском.

Приоритетной версией инцидента является отказ техники. СК по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». Ход дела поставлен председателем СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства. Семьям погибших и пострадавшим при крушении L-410 окажут помощь

Опубликовано видео с места жесткой посадки L-410 в Иркутской области.