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Семьям погибших при крушении с L-410 под Иркутском выплатили по миллиону рублей

Полина Долганова

Общество
Семьям погибших при крушении с L-410 под Иркутском выплатили по миллиону рублей
Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Семьям четырех граждан, погибших в результате крушения самолета L-410 в Иркутской области, выплатили по одному миллиону рублей. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Правительство Иркутской области перечислило материальную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все средства были выделены из местного резервного фонда.

До этого стало известно, что правительство Иркутской области перечислило выплаты пострадавшим при жесткой посадке самолета L-410.

«Тяжелым» пострадавшим выплатили по 500 тысяч рублей, с травмами средней тяжести — по 250 тысяч, а для пассажиров с легкими травмами выделили по 100 тысяч рублей. Всего из резервного фонда Иркутской области им передали 3,7 миллиона рублей.

Пассажирский самолет L-410, который направлялся из Иркутска в поселок Казачинское, 12 сентября совершил жесткую посадку в тайге, в нескольких километрах от пункта назначения. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. В результате инцидента погибли четыре человека, 12 пострадали. Позже стало известно о состоянии пострадавших.

Видео: ГУ МЧС России по Иркутской области

Приоритетной версией инцидента является отказ техники. СК по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». Ход дела поставлен главой СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.

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