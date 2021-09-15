Пострадавшие при жесткой посадке самолета L-410 в Иркутской области получили выплаты

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Правительство Иркутской области перечислило выплаты пострадавшим при жесткой посадке самолета L-410. Выплаты семьям погибших будут перечислены в ближайшее время. Об этом в среду, 15 сентября, сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

— Средства перечислены 12 пострадавшим на банковские счета. Семьям четырех погибших помощь перечислим в ближайшее время, подписываются необходимые документы, — цитирует пресс-служба слова министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

Отмечается, что «тяжелым» пострадавшим выплатили по 500 тысяч рублей, с травмами средней тяжести — по 250 тысяч, а для пассажиров с легкими травмами выделили по 100 тысяч рублей. Всего из резервного фонда Иркутской области им передали 3,7 миллиона рублей.

13 сентября сообщалось, что на месте инцидента обнаружили второй бортовой самописец самолета.

Пассажирский самолет L-410, который направлялся из Иркутска в поселок Казачинское, 12 сентября совершил жесткую посадку в тайге, в нескольких километрах от пункта назначения. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. В результате инцидента погибли четыре человека, 12 пострадали. Позже стало известно о состоянии пострадавших.

Приоритетной версией инцидента является отказ техники. СК по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». Ход дела поставлен главой СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.