Москвичам рассказали, как обновили систему электронного голосования

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В 2021 году процедура онлайн-выборов стала удобнее и доступнее. После учета пожеланий избирателей и консультаций с экспертами в систему внесли особые изменения.

На предстоящих выборах горожане смогут воспользоваться функцией отложенного решения. Если компьютер зависнет или кончится заряд на телефоне, москвичи смогут заново открыть электронный бюллетень и проголосовать. Данная функция будет доступна 24 часа.

Также в этом году при электронном голосовании доступна упрощенная подача заявления. Жители столицы не должны заполнять форму, а лишь отправить код из СМС, если в профиле есть все нужные данные.

Кроме того, электронное голосование стало доступным для людей с нарушением зрения. Во время онлайн-выборов специальная программа зачитает порядок проведения голосования и объяснит избирателю все необходимые функции.

Для более удобного наблюдения за голосование стали использовать новый специальный сервис — обзервер. Благодаря ему, можно следить за всеми действиями, которые происходят в блокчейне, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

При этом свыше 2,3 миллиона москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование.

В среду, 15 сентября, мэр столицы Сергей Собянин, возглавляющий список «Единой России» в Москве, представил свою команду на предстоящих выборах. Перечень кандидатов включает действующих депутатов Госдумы, а также общественных деятелей, выдвинувших свои кандидатуры впервые.

Выборы депутатов в Государственную думу РФ пройдут 17–19 сентября. На самые острые и интересные вопросы о дистанционном формате голосования «Вечерней Москве» ответили эксперты.