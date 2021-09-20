Ректор пермского университета подтвердил информацию о том, что стрелок жив
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Генпрокурор РФ направил своего заместителя на место инцидента со стрельбой в Перми

Анастасия Колоскова

Происшествия
Генпрокурор РФ направил своего заместителя на место инцидента со стрельбой в Перми
Фото: АГН Москва

Глава Генеральной прокуратуры Российской Федерации Игорь Краснов направил своего заместителя на место стрельбы в Пермском государственном университете, в результате которой восемь человек погибли и 24 получили травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех».

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выехать на место инцидента со стрельбой главам Минздрава и Минобрнауки Михаилу Мурашко и Валерию Фалькову.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете прогремели выстрелы. По данным СК, студент вуза открыл стрельбу по окружающим из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени. Личность стрелка установлена.

По данным следствия, в ходе задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ранен. СМИ в свою очередь сообщают, что стрелка ликвидировали.

В результате случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Расследование будет вести центральный аппарат СК. На место прибыли следователи-криминалисты.

По информации Минздрава России, в результате стрельбы в Пермском государственном университете пострадали 24 человека и восемь погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

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