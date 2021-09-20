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В Варшаве сообщили о задержании россиянина по запросу Казахстана

Полина Долганова

Происшествия
В Варшаве сообщили о задержании россиянина по запросу Казахстана
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Бывший глава криптовалютной биржи WEX Дмитрий Васильев, которого задержали в Польше, является гражданином РФ. Казахстан требует его выдачи. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщил представитель окружной прокуратуры Варшавы.

— По нашим данным, Дмитрий В. является гражданином России, — говорится в сообщении.

Источник также сообщил, что Васильева задержали в Польше в рамках операции Интерпола.

Собеседник РИА Новости добавил, что запрос со стороны Казахстана о выдаче россиянина рассматривается Польшей, однако окончательное решение еще не принято.

В настоящее время Васильев временно арестован. Его подозревают в причастности к исчезновению денежных средств в размере 450 миллионов долларов, которые принадлежат европейским инвесторам.

До этого произошел еще один инцидент, связанный с задержанием гражданина РФ. 12 сентября в полиции Чехии сообщили, что на основании международного ордера на арест, выданного Украиной, в аэропорту Праги задержан россиянин. Позднее стало известно, что задержанным оказался Александр Франчетти. Он был одним из участников событий Крымской весны, когда полуостров воссоединился с Россией.

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