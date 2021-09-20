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Выплаты семьям погибших при стрельбе в вузе Перми начнут производить 21 сентября

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
Выплаты семьям погибших при стрельбе в вузе Перми начнут производить 21 сентября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Власти начнут направлять выплаты семьям погибших и пострадавшим в результате стрельбы в пермском вузе с 21 сентября. Об этом в понедельник, 20 сентября, рассказал глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Махонин сделал соответствующее заявление в ходе посещения городской больницы № 4, где на данный момент находится несколько раненых.

— Выплаты пострадавшим будут производиться буквально с завтрашнего дня, — уточнил глава региона.

По его словам, в настоящее время специалисты оказывают психологическую помощь преподавателям и студентам университета, а также семьям погибших в результате инцидента, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей от региональных властей. Пострадавшим в результате инцидента выделят по 500 тысяч рублей. Кроме того, Пермский госуниверситет выделит дополнительно по миллиону рублей семьям погибших и по 500 тысяч — пострадавшим.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 28 человек и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

«Вечерняя Москва» собрала всю известную информацию о трагедии и главном подозреваемом.

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