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«Не наказать, а исправить»: россиянам объяснили, как вылечить общество от школьных стрелков

Анастасия Волоснова

Общество
«Не наказать, а исправить»: россиянам объяснили, как вылечить общество от школьных стрелков
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Чтобы предотвращать инциденты со стрельбой в школах, важно разработать полноценную систему выявления и лечения людей с психическими расстройствами. Об этом рассказал в понедельник, 20 сентября, ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин.

По его словам, россияне не должны избегать регулярных психологических обследований. Это особенно актуально на фоне трагедии, которая произошла 20 сентября в Пермском госуниверситете.

Пережогин объяснил, что ужесточение наказания для таких людей не сработает. Он напомнил, что, по статистике Минздрава, в мире один процент больных шизофренией и два процента людей с психозами. А жесткое наказание будет только провоцировать их на агрессивные действия. По этой причине наказание должно быть направлено на исправление человека, считает эксперт.

— Наказание должно быть разумным, выполнимым. Его цель — не наказать, а исправить. В данной ситуации, если он болен, то наказанием его не исправить. Если он страшный негодяй, то вряд ли наказание ему будет неуместным, — пояснил психиатр.

Он рассказал, что на данный момент врачам сложно влиять на таких пациентов из-за недоработок законодательства. Пережогин уточнил, что должна существовать система профилактики, направленная на выявление психических заболеваний.

— Есть только 29-я статья, которая говорит, что, когда больной опасен для себя и окружающих, его можно лечить. Но когда он опасен — уже дело плохо. Там уже нужна полиция, а не психиатр, — добавил врач.

При этом полноценная система психологической помощи позволит уйти от подобных трагедий. Пережогин подчеркнул, что россияне должны ходить на профилактические осмотры к психиатру, чтобы на ранних стадиях выявлять ментальные заболевания, пишет НСН.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 28 человек и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей от региональных властей. Пострадавшим в результате инцидента выделят по 500 тысяч рублей. Кроме того, Пермский госуниверситет выделит дополнительно по миллиону рублей семьям погибших и по 500 тысяч — пострадавшим.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

«Вечерняя Москва» собрала всю известную информацию о трагедии и главном подозреваемом.

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