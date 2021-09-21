Фитотерапевт назвал целебные и вредные свойства хрена

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Профессиональный травник, фитотерапевт Дмитрий Юровский рассказал, в чем польза хрена и при каких заболеваниях его нельзя употреблять.

Он отметил, что в этом растении содержатся фитонциды, губительные для многих болезнетворных микроорганизмов.

— В России хрен традиционно использовали для профилактики простудных заболеваний и острых респираторных инфекций, а также для их лечения в начальной стадии. Хрен действует как бактерицидное средство по типу чеснока. Дело в том, что в хрене содержатся эфирные масла — фитонциды, которые губительны для многих бактерий, – пояснил фитотерапевт в интервью радио Sputnik.

Также хрен обладает и противовирусным эффектом, его можно использовать при лечении инфекционных заболеваний печени, добавил врач. По его словам, травники традиционно используют это растение при заболеваниях печени и вирусных гепатитах.

Но для людей с заболеваниями поджелудочной железы и желудка хрен вреден, поэтому не стоит употреблять его без консультаций с врачом, предупредил Юровский.

— Хрен мы используем не только в лечебных целях, но и в качестве пряности. Но его надо ограничивать. Если у нас низкая кислотность, то хрен, может быть, подойдет для еды, но при высокой кислотности он будет вызывать стимуляцию пищеварительных желез и активную секрецию соляной кислоты. Тем самым хрен будет способствовать повышению кислотности, что будет приводить к изжоге. Он может негативно сказываться и при заболеваниях поджелудочной железы, поэтому хрен следует осторожно использовать людям, страдающим панкреатитом, — сообщил врач.

В любом случае хрен не заменит лекарственных препаратов и вакцин для профилактики инфекций, подчеркнул специалист.

Диетолог перечислила продукты, которые запрещено есть натощак. Среди них кофе, соки из цитрусовых, газированные напитки и острые приправы.