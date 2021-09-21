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«Девчонка-ангел»: родственники и друзья рассказали о жертвах стрельбы в Перми

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
«Девчонка-ангел»: родственники и друзья рассказали о жертвах стрельбы в Перми
Фото: er.ru

Родственники и друзья погибших в результате стрельбы в Перми поделились воспоминаниями о жертвах трагедии. Все погибшие студенты были целеустремленными и интересными людьми.

В результате нападения на Пермский госуниверситет погибли шесть человек: 18-летняя Ксения Самченко, 19-летний Ярослав Арамелев, 19-летняя Екатерина Шакирова, 20-летняя Александра Мохова, 26-летняя Анна Айгельдина и 66-летняя Маргарита Энгаус.

Родственница Екатерины Анжелика рассказала, что погибшая девушка имела прекрасный характер и очень хотела поступить в университет.

— Девчонка — ангел. Чистый, светлый человек. Очень мечтала поступить в университет — поступила, — сказала Анжелика.

Валентин, дядя погибшей во время стрельбы Анны, назвал студентку целеустремленным и открытым человеком. По его словам, она самостоятельно добилась очень многого.

Даниил, который был одноклассником убитого Ярослава, отметил, что молодой человек был веселым и добрым.

— Погибший был очень интересным, но при этом достаточно закрытым. Мы состояли в приятельских отношениях. Всегда была рада с ним поговорить, — отметила подруга Ярослава, слова которой приводит Nation news.

Семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей от региональных властей. Пострадавшим в результате инцидента выделят по 500 тысяч рублей. Кроме того, Пермский госуниверситет выделит дополнительно по миллиону рублей семьям погибших и по 500 тысяч — пострадавшим.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 29 человек и шестеро погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

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