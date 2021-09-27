Станцию Карманово Савеловского направления МЖД отреставрировали

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) закончила реконструировать станцию Карманово Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом рассказали в понедельник, 27 сентября, в пресс-службе перевозчика.

На станции установили светодиодное освещение, навесы, электронное табло, систему аудиоинформирования и другие необходимые объекты. Кроме того, станцию адаптировали для маломобильных людей. Для них установили комфортабельные сходы и пандус.

В свою очередь открытие МЦД-4 планируется в третьем квартале 2023 года. Для запуска идут масштабные работы по строительству соединительных участков между Киевским и Горьковским направлениями, передала ранее пресс-служба МЖД слова начальника МЖД Михаила Глазкова.

В проекте «Активный гражданин» более 140 тысяч москвичей уже выбрали название для строящейся станции МЦД-2 и МЦД-4. Жителям города предложили два возможных варианта: Каланчевская и Площадь трех вокзалов. В настоящий момент на портале «Активный гражданин» пользователи уже начали голосование. Во второй день выборов названия, в голосовании приняли участие более 47 тысяч человек.