Новый остановочный пункт появится на Киевском направлении МЖД

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Западный административный округ, район Очаково-Матвеевское Карта всех событий

Столичные власти одобрили строительство остановочного пункта на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД). Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Для строительства будет предоставлен земельный участок в районе Очаково-Матвеевское (ЗАО).

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, ОАО «РЖД» получит в аренду на шесть лет земельный участок площадью около 0,1 гектара для размещения объектов инфраструктуры, необходимых для строительства четвертого главного пути на участке Москва-Сортировочная — Киевская — Апрелевка.

В пресс-службе пояснили, что РЖД использует участок для насыпи земельного полотна, строительства павильона остановочного пункта, подъезда к нему и размещения кабеля связи, водопроводной сети, канализации и ограждений.

В ведомстве отметили, что в настоящее время данный участок свободен от застройки.

Накануне Центральная пригородная пассажирская компания сообщила об окончании реконструкции станции Карманово Савеловского направления МЖД.