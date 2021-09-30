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«Идут туда, где платят больше»: эксперты рассказали, почему не хватает официантов и горничных

Анна Михалюк

Общество
«Идут туда, где платят больше»: эксперты рассказали, почему не хватает официантов и горничных
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Отели и рестораны заявили о катастрофической нехватке персонала. Пандемия привела к нехватке работников в гостиницах, общепите и рознице. За горничных идут ценовые войны. Отсутствие мигрантов и непрестижность профессий не дают восполнить этот недостаток.

Сергей Песков, руководитель кадрового агентства «Вариант», Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, и Вадим Кожинов, президент общероссийской общественной организации «Федерация мигрантов России», в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, почему в сфере услуг возник дефицит и что должно произойти, чтобы россияне начали работать обслуживающим персоналом.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Драка за официантку

Вадим Кожинов подчеркнул, что число мигрантов сильно не сократилось, но произошло их перераспределение на рабочих местах.

— Большое количеств мигрантов на себя забрала реновация. Есть серьезные стройки на Дальнем Востоке, и есть спрос на частных работников. Мы пожинаем плоды отложенного спроса. Люди бегут туда, где больше платят. Реновация, по последним оценкам, забрала до 200 тысяч человек. Это огромный проект, и еще, говорят, тысяч 300 работников туда бы. Сфера сервиса доставки сильно выросла. Это десятки тысяч людей, которых из других сфер переманили, — объясняет недостаток рабочих рук Вадим Кожинов.

Вадим Прасов рассказывает, что дефицит сотрудников в сфере услуг сейчас достигает 20–30 процентов.

— Кто-то ушел в ретейл, на стройки, в доставку. Кто-то вообще не вернулся. Поднять зарплату не всегда возможно в гостиничном или ресторанном бизнесе, — объясняет эксперт.

Сергей Песков рассказал, что россияне и так заняты в сфере услуг, так как зарплата является вполне конкурентоспособной.

— Рынок труда изменился. До пандемии условия диктовал работодатель, но сейчас соискатели диктуют правила. Недавно мы набирали в крупную гостиничную сеть линейный персонал, и у нас не было проблем. Зарплата была рыночная, и на одно место претендовали 10 человек. Оплата горничной — от 200 рублей в час и KPI. Откликаются как граждане России, так и других стран. Острый дефицит возникает у тех, у кого зарплатный фонд остался на допандемийном уровне. Все зависит от уровня рентабельности бизнеса, — объясняет эксперт.

Также он подчеркивает, что для того, чтобы ситуация на рынке услуг нормализовалась, необходимо открытие границ — сразу после этого ситуация со спросом стабилизируется. В первую очередь это касается Казахстана, так как именно через это государство проходит основной трафик мигрантов.

Ранее эксперты определили, что Москва является лучшим городом для построения карьеры.

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