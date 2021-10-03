Дома аристократов, театралов и Анны Карениной: чем знаменита Поварская улица в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Поварская улица Карта всех событий

Недалеко от Нового Арбата и Большой Никитской улицы в центре столицы расположилась Поварская улица. Раньше здесь проживали повара и персонал царской кухни.

В XVIII веке улицу заселили аристократы. Здесь в разное время жили Шереметьевы, Гагарины, Долгоруковы, Голицыны, Волконские и многие другие. А в конце XIX века на Поварской поселились представители буржуазии.

— Нет улицы, которая была бы так пряма и ровна, как сия. На ней нет величественных зданий, но она очень красива, — писали в путеводителях того времени.

В 1899 году улицу засадили липами. Здесь даже не было маршрутов общественного транспорта, так как богатые жители владели собственными выездами.

Нынешний дом № 44/2с1 — особняк Ивана Миндовского, одно из лучших строений архитектора Льва Кекушева. Здание по праву считают каноническим с точки зрения модерна: обилие скульптур, богатое убранство, балконы, светильники и светлые комнаты.

В центр фасада архитектор поместил статую богини Авроры, однако она была утеряна в годы Великой Отечественной войны. Лишь недавно ее удалось восстановить по старинным фотографиям.

Дом № 42с1 на Поварской улице принадлежал купцу Матвею Понизовскому. Сперва особняк построили в стиле модерн, однако спустя несколько лет в моду вошел неоклассицизм. Тогда владелец поручил архитектору Василию Мотылеву перестроить дом.

В результате он был разделен на множество комнат, так как Матвей Понизовский планировал сдавать в аренду помещения. Но после Октябрьской революции доходный дом национализировали.

Усадьбу Гагариных на Поварской улице считают образцом ампира. Она расположилась в нынешнем доме № 25Ас1. Архитектором здания стал швейцарец Доменико Жиральди. Особняк украсили арки, колонны, львиные маски и другие элементы декора.

В 1875 году здесь проживала старшая дочь Александра Пушкина — Мария Гартунг. Однако после трагичной смерти мужа ей пришлось переехать за город. Считается, что именно она стала прототипом Анны Карениной в одноименном романе Льва Толстого, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Жителям столицы расскажут о том, как в столице реставрируют исторические здания. Цикл бесплатных экскурсий по ключевым объектам жилого фонда Москвы пройдет в городе с 4 по 10 октября.