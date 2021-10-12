Отец Алисы Тепляковой отреагировал на слова, что психфак МГУ не для детей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Папа поступившей в 9 лет на психологический факультет МГУ Алисы Тепляковой Евгений в беседе с «Москвой 24» пожаловался на травлю, которая коснулась его семьи.

Ранее в СМИ распространилось сообщение матери одной из студенток второго курса психфака МГУ, где обучается Алиса. Как утверждает родительница, факультет психологии не предназначен для того, чтобы на нем учились дети, так как в процессе обучения затрагиваются вопросы, связанные с темой секса. На лекциях обсуждают эдипов комплекс, насильников, пациентку Фрейда, испытывавшую возбуждение, когда отец причинял ей насилие, и другие подобные темы.

— В нормальных специализациях факультета психологии эти темы не затрагиваются. Например, психология сексуальности — это только клиническая психология, это спецкурс. Но мы не на клинической психологии. А Фрейд... Ну, у него два направления: либидо и мортидо. Ну хорошо, и что в этом нарушается? Ничего не нарушается, — заявил отец Алисы Тепляковой.

Кроме того, Евгений Темпляков рассказал о большом количестве нападок и негативных комментариев, которые отвлекают от обучения девятилетнюю студентку.

— Это просто бред. Вместо того чтобы учить ребенка, вместо того чтобы в этой уникальной ситуации перенимать опыт, вместо того чтобы давать поддержку семье, неизвестные нам лица пытаются организовать травлю, пытаются выставить нас чуть ли не клоунами. Мы должны тратить свое время не на то, чтобы семерых детей учить, не на то, чтобы их кормить, гулять с ними, а на то, чтобы отвечать на эту гадость, — добавил Евгений Тепляков.

Как утверждает отец девочки, у него есть скриншоты с резкими комментариями в сторону Алисы Тепляковой и ее обучения на факультете, сообщает «Москва 24».

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что юную студентку Теплякову не планируют отчислять. По его словам, Алиса учится, папа ходит с ней на занятия, факультет опекает.