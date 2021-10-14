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В Москве началось прощание с бывшим официальным представителем СК Маркиным

Дарья Чентаева

Общество
В Москве началось прощание с бывшим официальным представителем СК Маркиным
Фото: СК РФ

В Москве на Троекуровском кладбище началась церемония прощания с бывшим официальным представителем Следственного комитета РФ Владимиром Маркиным. Об этом в четверг, 14 октября, сообщает РИА Новости.

Проститься с Маркиным пришли председатель СК РФ Александр Бастрыкин, сотрудники правоохранительных органов и силовых структур, политики. Многие из пришедших почтить его память не скрывают своего горя. Владимир Маркин уже продолжительное время тяжело болел, передает агентство.

В 2007 году при прокуратуре РФ был создан Следственный комитет. Владимир Маркин возглавил управление взаимодействия со средствами массовой информации. В 2011 году СК был преобразован в отдельное ведомство, Маркин продолжил работу на посту до октября 2016 года. Тогда он был назначен на должность первого заместителя генерального директора «Русгидро».

О смерти Маркина стало известно 12 октября. Ему было 64 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Маркин родился в Челябинске в 1956 году. В последние годы своей жизни он был главой комитета Российского футбольного союза (РФС) по работе с болельщиками и первым заместителем генерального директора ПАО «РусГидро».

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