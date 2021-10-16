Вучич заявил, что Запад использует Косово как перевалочную базу наркоторговли

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Запад использует непризнанное Косово в качестве перевалочной базы для мировой торговли наркотиками. Об этом заявил в пятницу, 15 октября, президент Сербии Александр Вучич.

— Вы нарушаете резолюцию 1244, как вам не стыдно, все вы с Запада? Они мне откровенно лгут, лгут всем нам, думают, что мы дебилы, что нам можно скармливать россказни про борьбу с коррупцией и криминалом. Не интересует их ни коррупция, ни криминал, потому что для них Косово — это Мекка и Медина для наркоторговли по всей Европе и по всему миру. Единственное, что их интересует, это чтобы Сербия не имела никакого доступа в Косово и была слабее, я совершенно откровенно говорю, хотя знаю, что меня ждет за это, — сказал он в эфире канала Prva.

Вучич отметил, что после этих слов его могут «свергнуть». Также сербский президент подчеркнул, что выступает за дружбу с Великобританией, но будет говорить то, что думает, передает ТАСС.

Ситуация в Косове и Метохии резко обострилась в среду, 13 октября, после того, как полиция непризнанного Косова провела спецоперацию в северной части города Косовска-Митровица, ворвавшись в несколько торговых точек для проверки языка документации. Сотни проживающих в городе сербов стали собираться на месте событий, блокировать движение грузовиками и пожарными машинами. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В городе Звечан в среду косовары открыли огонь по протестующим сербам. Один человек был тяжело ранен. По словам главы канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Петара Петковича, в результате действий полицейских ранения получили десятки человек.

Президент Вучич выехал на административную линию с Косовом и Метохией, где провел встречу с представителями сербского населения края.

Глава МВД Сербии Вулин сомневается, что Косово будет выполнять договоренности. Он заявил, что ЕС не проявляет волю заставить Косово выполнять заключенные договоренности, поэтому вряд ли албанцы будут их соблюдать.