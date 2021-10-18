Ученые выяснили, как плавание в холодной воде может влиять на похудение

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Чередование погружений в холодную воду с посещением сауны может позволить организму человека привыкнуть к экстремальному холоду. Это связано со сжиганием бурой жировой ткани. К такому мнению пришли ученые из Копенгагенского университета.

Если зимой регулярно плавать в холодной воде, а также сочетать это с горячей сауной, то есть большая вероятность снижения веса.

— Так, у «моржей» наблюдалась высокая выработка тепла или расход энергии в ответ на низкие температуры, — говорится в результатах исследования, опубликованных в Cell Reports Medicine.

Влияние зимнего плавания на метаболическое здоровье людей с повышенными весом планируется оценить экспертами в будущих исследованиях. Также они хотят изучить молекулярные механизмы, лежащие в основе активации бурого жира.

В пятницу, 15 октября, врач-диетолог предупредила об опасности быстрого похудения. Частая ситуация — образование камней в желчном пузыре, а также развитие заболеваний желудочно-пищеварительного тракта и пищеварительной системы у людей, имеющих предрасположенность к этим заболеваниям. Также вероятны расстройства пищевого поведения: нервная анорексия, булимия, компульсивное переедание.