XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые выяснили, как плавание в холодной воде может влиять на похудение

Виктория Храменкова

Общество
Ученые выяснили, как плавание в холодной воде может влиять на похудение
Фото: «Вечерняя Москва»

Чередование погружений в холодную воду с посещением сауны может позволить организму человека привыкнуть к экстремальному холоду. Это связано со сжиганием бурой жировой ткани. К такому мнению пришли ученые из Копенгагенского университета.

Если зимой регулярно плавать в холодной воде, а также сочетать это с горячей сауной, то есть большая вероятность снижения веса.

— Так, у «моржей» наблюдалась высокая выработка тепла или расход энергии в ответ на низкие температуры, — говорится в результатах исследования, опубликованных в Cell Reports Medicine.

Влияние зимнего плавания на метаболическое здоровье людей с повышенными весом планируется оценить экспертами в будущих исследованиях. Также они хотят изучить молекулярные механизмы, лежащие в основе активации бурого жира.

В пятницу, 15 октября, врач-диетолог предупредила об опасности быстрого похудения. Частая ситуация — образование камней в желчном пузыре, а также развитие заболеваний желудочно-пищеварительного тракта и пищеварительной системы у людей, имеющих предрасположенность к этим заболеваниям. Также вероятны расстройства пищевого поведения: нервная анорексия, булимия, компульсивное переедание.

Читайте также:
ПлаваниеДиетыЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Все мнения
О проекте