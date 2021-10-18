Инвесторов строительства 10 комплексов в Коммунарке определят по итогам аукционов

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Инвесторов строительства десяти многофункциональных комплексов в Коммунарке определят в рамках аукционов. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Теперь на нескольких участках административно-делового центра можно будет построить разные по площади комплексы. Например, инвестор сможет вложить средства в строительство комплекса площадью 43 264 квадратных метра на участке № 3. Кроме того, будущий МФК на 43 218 «квадратов» могут построить на участке № 5.

Недавно сообщалось, что Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы утвердила стартовые условия открытого конкурса на строительство торгового комплекса в «ТПУ «Лианозово-2». Об этом в пятницу, 15 октября, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста. По словам ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, на участке в 0,4 гектара можно построить торговый комплекс не выше пятнадцати метров. У него должна быть подземная автостоянка, а его общая площадь составит 5830 квадратных метров.