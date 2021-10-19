Специальный показ фильма Battle пройдет в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 20 октября, в годовщину смерти режиссера Сергея Бондарчука, приглашает поклонников его таланта на специальный показ фильма Battle. Мероприятие пройдет в кинотеатре «Поклонка».

Зрители увидят на экране не типичную биографию мастера, а визуальное погружение в уникальный период истории мирового кинематографа, в который органично вписалась фигура Бондарчука. Хроникальные кадры и студийные интервью с Федором Бондарчуком, Никитой Михалковым, Андреем Кончаловским и другими звездами в полной мере раскрывают эпохальный этап становления российского кино.

Вместе с другими советскими лицами — от Татьяны Самойловой до Юрия Гагарина — он стал символом послевоенного мира и гуманизма, поколением надежды, с которым захотел познакомиться мир, несмотря на реалии холодной войны.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба музея.

Музей Победы с 19 октября представляет выставку «Твои защитники, Москва!», которая откроется в рамках программы «Школьный музей Победы».

Посетители увидят раритеты школьного музея, посвященного памяти Героя Советского Союза Виктора Талалихина. Среди реликвий — личные вещи героя, которые были подарены музею в 1965 году родителями Виктора, а также фрагменты истребителя И-16, на котором Талалихин совершил свой ночной таран. На одном из фрагментов отчетливо виден номер, указанный в личной карточке летчика-истребителя.