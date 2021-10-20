«Странный разворот»: адвокат прокомментировал допрос Собчак по делу о смертельном ДТП

Фото: Telegram / Осторожно, новости

Очной ставки телеведущей Ксении Собчак с водителем Mercedes, устроившим смертельное ДТП в Сочи, не планировалось. Об этом в среду, 20 октября, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на следователя Александра Шкарлата.

По данным канала, допрос телеведущей в УВД Сочи уже завершен. Очной ставки, которая, по данным ряда СМИ, должна была состояться 21 октября, не будет. О том, что совместный допрос не планировался, Собчак сообщил следователь.

В разговоре с «Вечерней Москвой» адвокат Александр Добровинский заявил, что потенциальная очная ставка телеведущей Ксении Собчак с водителем Mercedes может трактоваться как «странный разворот».

— Странный разворот событий в сочинском деле: очная ставка между водителем и Ксенией Собчак. Это ни по каким нормам не укладывается в понимании. Какие могут у них возникнуть противоречия? — сказал собеседник «ВМ».

До этого «ВМ» сообщала, что Собчак приехала в Сочи на встречу с сотрудниками ГИБДД по факту смертельного ДТП. Телеведущая вылетела из аэропорта Шереметьево в 10:35.

Ранее, 19 октября, также сообщалось, что Собчак вылетела из Шереметьева и прибыла в столицу Франции. Вечером того же дня стало известно, что российская журналистка вернулась в Москву, пробыв в Париже меньше пяти часов.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла. Вторая пассажирка и водитель получили травмы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди.

12 октября следователи МВД России провели следственные действия с Ксенией Собчак. Она находилась в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве и дала показания в качестве свидетеля по уголовному делу о резонансном ДТП.

15 октября адвокат телеведущей уведомил полицейских, что она не может поехать на очную ставку по состоянию здоровья. В связи с этим ее посещение МВД в Сочи перенесено на следующую неделю.

Однако, как сообщил источник «ВМ», 15 октября, несмотря на свое якобы плохое самочувствие, Собчак посетила здание ГУ Росгвардии в Москве. Что происходило в ведомстве, доподлинно неизвестно.

Как рассказал корреспондент «ВМ», прибывший к главному зданию Росгвардии, автомобили телеведущей действительно находились на территории управления около часа.

Позже Ксения Собчак заявила, что посетила главное управление Росгвардии по Москве из-за якобы слежки за ней неизвестными.