Курс лекций «Всеобщая история искусств» стартует в Гостином дворе 25 октября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Ильинка, 4 Карта всех событий

Объединение «Манеж» совместно с кафедрой всеобщей истории искусств исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова приглашают горожан на курс лекций «Всеобщая история искусств. Искусство Средних веков и Возрождения». Мероприятия пройдут в Гостином дворе с 25 октября по 13 декабря.

Участники курса познакомятся с основными периодами в развитии архитектуры и изобразительного искусства с древности до середины ХХ века, от появления художественного творчества до рождения современного взгляда на мир и истоков актуальных художественных практик.

В программе заявлены следующие темы: «Рождение и становление христианского искусства», «Раннее западноевропейское Средневековье и романское искусство», «Европейское искусство готики», «Византийское искусство эпохи расцвета», «Средневековое искусство Италии и проблема Проторенессанса»,«Раннее Возрождение в Италии», «Высокое Возрождение в Италии» и «Позднее Возрождение в Италии».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте ЦВЗ «Манеж».

А в лектории Исторического музея можно послушать цикл рассказов, посвященный Крузенштерну. В него вошли следующие лекции: «Духовный отец кругосветной экспедиции», «И. Ф. Крузенштерн. Личность мирового масштаба», «Первое кругосветное путешествие под командованием И. Ф. Крузенштерна: причины и результаты», «Как проходило первое кругосветное путешествие под командованием И. Ф. Крузенштерна: удивительный маршрут», «Что было после первого кругосветного плавания: последователи И. Ф. Крузенштерна и роль его личности для развития научных исследований Южно-Тихоокеанского региона в мировом масштабе» и другие.