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Врач объяснила, как клюква помогает при цистите

Анна Михалюк

Общество
Врач объяснила, как клюква помогает при цистите
Фото: pixabay.com/ru

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, почему врачи при цистите нередко назначают пациентам употреблять клюкву и морсы из этой ягоды.

— Клюква — это единственная ягода, разрешенная в медицине. Она вошла в официальный стандарт лечения цистита. В ней содержится урсоловая кислота, которая сама по себе является сильным антисептиком. Именно поэтому клюква хранится в воде в бочках и не пропадает длительное время. В нее не надо добавлять сахар и другие консерванты, — рассказывает врач в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.

Именно содержание урсоловой кислоты и обусловило применение клюквы при цистите:

— Большое количество клюквенного сока, который, обладая антисептическим действием, в буквальном смысле вымывает бактерии из мочевого пузыря, помогает выздоровлению. При цистите кишечная палочка «заползает» в мочевой пузырь, прикрепляется к клетке и вызывает воспаление. Свойства клюквы не дают ей прикрепиться. При правильном лечении и использовании клюквы цистит лечится один–два дня — его можно вымыть.

Также эксперты рассказали, как правильно выбрать клюкву. Предпочтение нужно отдать ягоде темного цвета и немного сморщенной и мягкой на ощупь — именно из такой получатся самые вкусные морсы и кисели, так как в ней много сока. Хранить ягоду нужно в холодном месте.

Ранее Елена Малышева рассказала, какие продукты нужно употреблять после коронавируса, чтобы остановить выпадение волос.

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