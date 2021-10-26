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Систему QR-кодов вводят в Дагестане

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Систему QR-кодов вводят в Дагестане
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Дагестане с 28 октября вводится система QR-кодов. С этого дня в торговые центры, некоторые магазины, спортзалы, учреждения культуры и некоторые другие объекты можно будет посетить только вакцинированным гражданам или перенесшим коронавирус. Об этом во вторник, 26 октября, заявил глава региона Сергей Меликов.

— С учетом неблагоприятного прогноза развития эпидситуации <…> нами принято решение о введении ряда ограничений, в том числе допуска с 28 октября на некоторые объекты и в места проведения мероприятий только по QR-кодам, свидетельствующим о вакцинации или перенесенном заболевании. Это касается торговых центров, объектов розничной торговли, заведений общественного питания, театров, кинозалов, спортивных центров, фитнес-залов, салонов красоты, других предприятий, — передает его слова ТАСС.

Российские регионы продолжают ужесточать эпидемические ограничения на фоне объявленных нерабочих дней.

В Новосибирской области с 30 октября по 7 ноября вводится режим нерабочих дней. Также с 30 октября начинает действовать система QR-кодов. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Тюменской области на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа всех организаций, кроме предприятий, работающих непрерывно. Об этом во вторник, 26 октября, рассказал губернатор региона Александр Моор.

В Свердловской области нужно ужесточить эпидемические меры во время нерабочих дней. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

До этого сообщалось, что в Омской области с 20 ноября вводится система QR-кодов. Она будет работать в общественном транспорте, торговых центрах и предприятиях общественного питания. Кроме того, там запретили проведение ночных развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00.

На въезде в Севастополь во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября установят блокпосты, которые проверят наличие QR-кодов у въезжающих в город. Об этом в понедельник, 25 октября, заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

Свердловская область введет QR-коды досрочно — с 30 октября. Изначально ввести такие ограничительные меры планировалось с 8 ноября.

Нерабочие дни в Пермском крае начались 25 октября и продлятся до 7 ноября.

Кроме того, посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября.

Режим QR-кодов в Забайкальском крае ввели с 25 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов.

Северная Осетия с 26 октября вводит систему QR-кодов для доступа в некоторые общественные заведения. С этого же периода по 7 ноября вводится и режим нерабочих дней.

Систему QR-кодов и ряд других ограничений вводят в Камчатском крае с 30 октября. Например, в регионе будут отстранены от работы непривитые чиновники, пожилые людей переведут на удаленную работу, а для школьников установят каникулы. Без сопровождения родителей дети до 14 лет не смогут посетить торговые центры.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

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