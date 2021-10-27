Взрыв прогремел в жилом доме в Улан-Удэ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В пятиэтажном жилом доме в Улан-Удэ прогремел взрыв. Пострадало несколько квартир. Об этом в среду, 27 октября, сообщил Telegram-канал «Тивиком News».

Инцидент произошел в доме № 4 на улице Московской.

— В одной квартире обвалилась стена, в детской комнате выбило стекла и замкнуло стиральную машинку, так что она практически вся сгорела. А в другой — съехала смежная стена, — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что на месте работают специалисты. По имеющейся информации, пострадавших нет.

До этого «Вечерней Москве» рассказали, что в жилой многоэтажке в подмосковном городе Видное произошел хлопок газа. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с произошедшим.

Еще один взрыв прогремел в Татарстане.

Взрыв газа в жилом доме в Набережных Челнах

В понедельник, 25 октября, в жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв газовоздушной смеси. По данным МЧС, это случилось в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

В результате были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. По последней информации, пострадали пять человек, одна из пострадавших позже умерла. Спасатели также эвакуировали 93 жильца.

Следователи возбудили уголовное дело.

Также заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев заявил, что жильцам пострадавшей от взрыва газа пятиэтажки окажут необходимую финансовую помощь.

Позже в СК сообщили, что владелец квартиры, в которой произошел взрыв газа, злоупотреблял алкогольными напитками и состоял на учете у нарколога.

По данным следствия, мужчина в 2010 году отказался от услуг газоснабжения. При этом металлическая заглушка была установлена на газовой плите гражданина.