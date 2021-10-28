Прокуратура утвердила обвинение по делу о конфликте на станции «Текстильщики»

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

Прокуратура столицы утвердила обвинение в отношении трех мужчин, которые стали виновниками конфликта на станции метро «Текстильщики» столичного метрополитена. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 28 октября.

Злоумышленникам вменили уголовную статью «Хулиганство, совершенное группой лиц на транспорте общего пользования».

— В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Кузьминский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей, — уточнила Нефедова.

Конфликт на станции метро «Текстильщики»

12 октября на станции метро «Текстильщики» несколько человек начали приставать к девушке. За нее вступился другой пассажир, а позже и многие другие очевидцы событий. В результате злоумышленников высадили на станции метрополитена и задержали. Позже в МВД сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

16 октября СК задержал виновников конфликта и предъявил им обвинения. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Виновников инцидента арестовали на два месяца.

Позже, в отношении женщины, которая пострадала во время конфликта в метро, был составлен административный протокол. По ее словам, она якобы нецензурно выражалась, находясь в общественном месте. В прокуратуре заявили, что проверят законность составления протокола на женщину.

19 октября столичная прокуратура завершила расследование дела.