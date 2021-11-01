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Музей-заповедник «Царицыно» покажет концерт «Век танго» онлайн

Ольга Маркова

Развлечения
Музей-заповедник «Царицыно» покажет концерт «Век танго» онлайн
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей-заповедник «Царицыно» 2 ноября приглашает слушателей на свои страницы в социальные сети. Здесь в рамках цикла «Посольские вечера в Царицыне» состоится онлайн-трансляция концерта «Век танго». Вечер посвящен Аргентине и приурочен к 100-летию со дня рождения композитора Астора Пьяццоллы.

Зрители услышат некоторые из лучших произведений Пьяццоллы, в том числе завершающее программу «Танго свободы», относящееся к самым известным сочинениям композитора.

В афише также значатся произведения других авторов в живом звучании бандонеона, скрипки, рояля и контрабаса.

В концерте примет участие танцевальная пара — Хуан и Лиза Розалес.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщает пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей.

С 4 по 14 ноября Илья Авербух зовет московскую публику на премьеру спектакля «Анна Каренина». Ледовое шоу состоится во дворце спорта «Лужники».

«Анна Каренина» на льду — это неожиданные режиссерские решения, потрясающая музыка и экстравагантные костюмы. Лучшие фигуристы мирового фигурного катания покажут себя настоящими драматическими актерами и перенесут зрителей во времена салонов и скачек, балов и спиритических сеансов, любви и страсти.

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